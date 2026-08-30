Canicattì, esce dal negozio con due teste di moro senza pagare: il titolare lancia un appello sui social

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Una visita in un negozio di oggettistica si sarebbe conclusa con un gesto che non è passato inosservato. A Canicattì, una donna sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sicurezza mentre prendeva due caratteristiche “teste di moro” e le riponeva nella propria borsa.

Stando a quanto ricostruito dal titolare dell’attività, la cliente avrebbe poi lasciato il negozio senza effettuare il pagamento. L’episodio è stato scoperto soltanto successivamente, quando il proprietario del Gruppo Pelonero ha deciso di controllare le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza.

Dalle immagini, pubblicate successivamente sui social, si vedrebbe la donna allontanarsi dal punto vendita con i due oggetti. Il titolare ha così scelto di rendere pubblico l’accaduto, nella speranza di poter recuperare la merce o ricevere il pagamento.

Nel post indirizzato direttamente alla donna, il negoziante ha scritto: «Gentilmente è pregata di riportarle indietro o venire a pagare».

Una richiesta semplice e diretta, affidata ai social nella speranza che la vicenda possa concludersi con la restituzione delle due ceramiche oppure con il saldo del loro valore.