Tragedia a Canicattì, finisce nel dolore la ricerca di Damiano Petitto

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È terminata con una drammatica scoperta la ricerca di Damiano Petitto, 43 anni, di Canicattì, di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri.

L’uomo è stato trovato privo di vita questa mattina in contrada Calici. A individuare il corpo sono stati gli agenti del commissariato di Canicattì, impegnati nelle ricerche, insieme ad alcuni familiari. Il cadavere si trovava nei pressi della vettura del 43enne.

La scomparsa aveva fatto immediatamente scattare la preoccupazione dei familiari. La moglie, non riuscendo più ad avere contatti con lui, aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le attività di ricerca erano così proseguite per diverse ore in varie zone del territorio.

Le speranze di poterlo ritrovare vivo si sono però infrante questa mattina con il ritrovamento del corpo.

La notizia ha provocato profondo dolore tra i familiari e le persone che conoscevano Petitto, lasciando la comunità canicattinese sotto choc.

Restano ancora molti interrogativi sulle circostanze della morte. Non è al momento stata resa nota la causa del decesso e saranno gli accertamenti disposti dalle autorità a chiarire cosa sia successo e a ricostruire le ultime ore dell’uomo.

Gli investigatori stanno dunque lavorando per fare piena luce sulla vicenda.