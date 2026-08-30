Lampedusa, altri arrivi sull’isola: 35 migranti soccorsi in due distinti interventi

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Nuovi sbarchi a Lampedusa, dove nelle ultime ore sono state soccorse 35 persone attraverso due operazioni separate.

Il gruppo più numeroso, composto da 32 migranti, è stato intercettato dalla Guardia costiera. Tra loro anche otto donne e un minorenne. Dopo il salvataggio, tutti sono stati accompagnati al molo Papa Francesco.

Tre cittadini tunisini sono stati invece individuati sull’isolotto di Lampione. Agli operatori hanno raccontato di essere arrivati a bordo di un gommone di circa sei metri. L’imbarcazione, però, non è stata successivamente rintracciata.

Le persone soccorse sono state trasferite nell’hotspot di contrada Imbriacola per le procedure di identificazione e accoglienza. Con i nuovi arrivi, gli ospiti presenti nella struttura sono saliti a 243, compresi 52 minori stranieri non accompagnati.

Nella mattinata, intanto, 75 migranti hanno lasciato l’hotspot e sono stati trasferiti verso Porto Empedocle, dove l’arrivo è previsto in serata.