Akragas, altra battuta d’arresto: a Lascari arriva la terza sconfitta stagionale

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Una rete di Pucci dopo appena sei minuti condanna i biancazzurri di Cammarata. Ancora una prestazione deludente in trasferta contro un avversario alla portata.

L’Akragas torna da Lascari a mani vuote e incassa la terza sconfitta del campionato. Basta un gol di Pucci, realizzato al 6° minuto del primo tempo, al Lascari-Cefalù per conquistare tre punti pesanti e lasciare agli agrigentini l’ennesima delusione lontano dallo stadio Esseneto.

Per la formazione allenata da Cammarata si tratta di un altro passo falso difficile da digerire. La gara si presentava sulla carta alla portata dei biancazzurri, ma ancora una volta la squadra non è riuscita a reagire dopo essere andata in svantaggio in avvio. Il gol subito dopo appena sei minuti ha indirizzato la partita, senza che l’Akragas trovasse la soluzione per cambiare l’inerzia dell’incontro.

Preoccupa soprattutto il rendimento esterno, con una squadra che continua a mostrare limiti di continuità e difficoltà nel raccogliere punti lontano da casa. Un problema che comincia ad assumere i contorni di una costante e sul quale Cammarata dovrà necessariamente intervenire.

Di contro, il successo permette al Lascari-Cefalù di abbandonare la zona playout. L’Akragas resta invece nella parte centrale della classifica, ma questa sconfitta riaccende interrogativi sulle ambizioni e sulla reale consistenza della squadra biancazzurra.