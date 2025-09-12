Ravanusa, a fuoco l’auto dell’ex presidente del Consiglio comunale

A Ravanusa nei pressi di via Parigi un incendio è divampato a danno dell’automobile, un’Alfa Romeo 159 Sport Wagon, dell’ex presidente del Consiglio comunale, Vito Ciotta. Sono stati i residenti nella zona a lanciare l’allarme quando si sono accorti dell’auto posteggiata preda delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i Carabinieri della locale stazione. E’ stata informata la Procura di Agrigento. Indagini sono in corso.
