Agrigento, sabato 13 settembre convegno su crisi editoria e trasformazione del lavoro giornalistico

Ad Agrigento sabato prossimo 13 settembre alla Provincia nella Sala Giglia alle ore 10:30 si svolgerà un convegno sul tema “Crisi dell’editoria e trasformazione del lavoro giornalistico”. L’iniziativa è promossa dal sindacato autonomo dei giornalisti SAGI e da Conflavoro. Relatori il segretario nazionale del SAGI Nino Randisi e il coordinatore regionale e vicepresidente nazionale di Conflavoro Giuseppe Pullara. Interverrà anche il Presidente della Provincia, Giuseppe Pendolino. Prevista la partecipazione di editori locali e di operatori dell’informazione. Il dibattito sarà coordinato dalla giornalista Valentina Alaimo.
