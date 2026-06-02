Aldo Mucci lancia un invito sui web nazionali e internazionali: “Vi invitiamo a scoprire la Scala dei Turchi”

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Aldo Mucci, figura di spicco del sindacalismo italiano e intellettuale impegnato nella valorizzazione del territorio siciliano, rivolge un appassionato invito a turisti e istituzioni: scoprire la Scala dei Turchi. Simbolo indiscusso della costa agrigentina, la Scala dei Turchi, sita nel Comune di Realmonte rappresenta uno dei paesaggi naturali più suggestivi e unici al mondo. Le sue candide rocce di marna, scolpite dal vento e dal mare in una sinuosa scalinata naturale, si affacciano su un mare cristallino dai colori intensi, creando uno spettacolo di rara bellezza.

”Vi invitiamo a scoprire la Scala dei Turchi” – afferma Mucci – un luogo che non è solo un patrimonio naturale di straordinaria valore, ma anche un simbolo dell’identità siciliana, della sua capacità di accoglienza e della necessità di investire nella bellezza e nella cultura come risorse per il futuro. Da sempre attento alla promozione del territorio agrigentino, Mucci sottolinea l’importanza di un turismo responsabile, capace di far conoscere le meraviglie della Sicilia rispettando l’integrità ambientale e culturale. Da molti anni Mucci nutre un amore viscerale per questa meraviglia naturale della costa agrigentina. Per lui la Scala dei Turchi non è soltanto un sito turistico, ma un luogo dell’anima, un simbolo potente della Sicilia più autentica e bella.“Nei miei incontri istituzionali trovo sempre un minuto per parlare della Scala dei Turchi – dichiara Mucci – perché ritengo che questo straordinario patrimonio naturale meriti attenzione costante da parte delle istituzioni a tutti i livelli. In un momento in cui la Sicilia deve puntare con decisione sul turismo di qualità e sullo sviluppo sostenibile, la Scala dei Turchi rappresenta un’opportunità unica”.Dobbiamo impegnarci tutti affinché questo tesoro sia valorizzato, protetto e tramandato alle generazioni future”.Aldo Mucci invita pertanto turisti italiani e internazionali, associazioni e istituzioni a visitare la Scala dei Turchi, a viverla con rispetto e a contribuire alla sua tutela. La Scala dei Turchi vi aspetta” – conclude Mucci.