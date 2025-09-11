Rissa aggravata e tentato omicidio: sei misure cautelari

Condividi

A Palermo i Carabinieri hanno eseguito sei misure cautelari: cinque per indagati tra i 21 e i 43 anni. E una per un minorenne di 17 anni. Ai cinque è contestato il reato di rissa aggravata. Al minorenne il tentato omicidio. La violenta rissa risale allo scorso 8 agosto in Corso dei Mille, provocata da un litigio per motivi di viabilità. Caschi usati come armi, mazze e coltellate hanno causato il ferimento grave di due persone, ricoverate in codice rosso perché in pericolo di vita. Ad accoltellare i due sarebbe stato il 17enne, trasferito in carcere.