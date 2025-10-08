Agrigento, incidente sul lavoro al Villaggio Mosè: due operai feriti

Incidente sul lavoro ad Agrigento senza gravi conseguenze. Al Villaggio Mosè due operai sono caduti da un’altezza di circa 3 metri in un cantiere edile per lavori di ristrutturazione del prospetto di un magazzino adibito ad esercizio commerciale. Sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale, al “San Giovanni di Dio”. Uno per lievi ferite, l’altro per un trauma cranico. I rilievi investigativi sono stati eseguiti dai Carabinieri. Indagini sono in corso a riscontro dell’applicazione delle norme di sicurezza.
Notizie correlate
-
Agrigento Capitale, inaugurato il Giardino della PaceCondividi Visualizzazioni 91 Eco-concerti per respirare, un luogo dove la musica possa diventare un passaporto di...
-
“Mosaico”: condannato anche in Appello Carmelo VardaroCondividi Visualizzazioni 175 Il 6 settembre del 2024 la Corte d’Assise di Agrigento, presieduta dal giudice...
-
Deputato supplente: ok dell’Assemblea Regionale SicilianaCondividi Visualizzazioni 157 L’Assemblea Regionale, con voto segreto, 37 sì e 28 no, ha espresso parere...