Agrigento, incidente sul lavoro al Villaggio Mosè: due operai feriti

Incidente sul lavoro ad Agrigento senza gravi conseguenze. Al Villaggio Mosè due operai sono caduti da un’altezza di circa 3 metri in un cantiere edile per lavori di ristrutturazione del prospetto di un magazzino adibito ad esercizio commerciale. Sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale, al “San Giovanni di Dio”. Uno per lievi ferite, l’altro per un trauma cranico. I rilievi investigativi sono stati eseguiti dai Carabinieri. Indagini sono in corso a riscontro dell’applicazione delle norme di sicurezza.