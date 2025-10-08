Incendi in Italia: la provincia agrigentina è maglia nera

Condividi

La Sicilia è la regione prima in Italia, da gennaio allo scorso 15 settembre, per numero di incendi e di ettari a fuoco. Maglia nera sono Agrigento ed Enna. Così emerge da un report dell’Ispra: è il territorio siciliano a spiccare in negativo, con una superficie complessiva percorsa da roghi di 480 chilometri quadrati, all’interno della quale sono stati bruciati ben 37 chilometri quadrati di ecosistemi forestali. Anche per il 2025, l’Agrigentino risulta essere il distretto d’Italia maggiormente interessato dalle fiamme, con 171 chilometri quadrati coinvolti, un perimetro corrispondente al 19% di tutta la superficie a fuoco in Italia durante lo stesso arco di tempo. Se invece si considerano soltanto le zone boschive, è Enna a piazzarsi in vetta alla classifica, con 1.117 ettari.