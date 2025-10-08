Condividi

Si infuoca il bollettino delle auto a fuoco ad Agrigento. L’ultimo caso è avvenuto in via Gioeni, dove nottetempo un incendio è divampato a danno dell’automobile, una Fiat 16, di una casalinga di 26 anni. I residenti della zona hanno telefonato al 115. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri del Nucleo radiomobile. Non sono state trovate tracce di inneschi o di liquido infiammabile. Indagini sono in corso. Il locale Comitato di quartiere Gioeni ha scritto: “I resti di un’auto consumata dalle fiamme ha lasciato un segno profondo, un gelo che va oltre il danno materiale. Al di là di ogni ipotesi sulla natura dell’accaduto, la serenità della nostra zona sembra essersi incrinata, alimentando il timore e il senso di abbandono di fronte a fatti che minacciano la nostra tranquillità. Come residenti, siamo fortemente preoccupati e turbati”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)