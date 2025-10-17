Agrigento: impellenza acceleratore lineare

Condividi

Il deputato Catanzaro ha incontrato il manager Capodieci. Condivisa la necessità di un secondo acceleratore lineare in Radioterapia ad Agrigento.

Il deputato agrigentino capogruppo del Partito Democratico, Michele Catanzaro, ha incontrato il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci. Hanno discusso della necessità impellente di dotare il reparto di Radioterapia del “San Giovanni di Dio” di un secondo acceleratore lineare, per il quale alcuni giorni addietro l’Area Progressista ha organizzato una manifestazione popolare innanzi all’ospedale. Catanzaro ha ribadito che il diritto alla salute dei cittadini agrigentini è a rischio, e il silenzio del governo regionale è inaccettabile. Peraltro l’attuale e unico acceleratore dal 2028 non sarà più utilizzabile per raggiunto limite tecnico. Ciò incide in negativo sulle prestazioni sanitarie e sulle liste d’attesa.

Capodieci ha confermato l’attivazione del doppio turno per medici e tecnici, con rotazione giornaliera. E ha condiviso il bisogno del secondo acceleratore lineare. Catanzaro rilancia: “Perché Agrigento e Trapani non hanno ricevuto il finanziamento per un secondo acceleratore? Perché non ve ne è traccia nel piano di acquisti 2024 – 2026? Catanzaro auspica una mobilitazione di tutta la deputazione agrigentina per sensibilizzare il ministro Schillaci, l’assessore Faraoni e il presidente Schifani.