Sparirono 160 mila euro dall’ufficio postale di Castrofilippo, condannato l’ex direttore Enzo Di Rosa

Lui era direttore dell’ufficio postale di Castrofilippo, paesino a pochi chilometri da Agrigento. Dopo una serie di lamentele e accurate indagini il direttore Enzo Di Rosa, 65 anni, venne riconosciuto colpevole di avere fatto sparire letteralmente ben 160 mila euro dai libretti a risparmi della gente di quel luogo che con tanta fatica avevano racimolato certe somme da depositare in un posto tranquillo. E in quell’ufficio, con la presenza di Enzo Di Rosa, tutto sembrava esserci tranne che tranquillità e soprattutto sicurezza.Tra l’altro, il Di Rosa, chiedeva ai clienti di consegnare i libretti al risparmio e documenti con una serie di raggiri; il tutto serviva a prelevare i risparmi degli anziani oppure incassava le polizze vita. In alcuni casi l’ex direttore avrebbe anche modificato l’intestazione dei libretti e conti soprattutto alle persone più anziane. Al momento comunque tutte le persone vittime della sparizione dei propri risparmi sono state risarcite da Poste Italiane. Enzo Di Rosa è stato condannato a 3 anni e 10 mesi; i giudici hanno anche ordinato la vendita delle sue proprietà facendo scattare di fatto la confisca immobiliare. Si chiude così una triste vicenda contornata da puro squallore. Una persona che senza un briciolo di pietà ha cercato di accaparrarsi indebitamente e con tanto di raggiri, i risparmi di persone soprattutto anziane che certamente hanno faticato non poco per accumulare e depositare anni e anni di sacrifici, sudori e tanto, tanto lavoro. Giova ricordare che Enzo Di Rosa è fratello di Giuseppe, già Codacons, il quale da alcuni anni lo si vede impegnato in tutta la città e attraverso un blog a parlare di legalità.



“Ha fatto sparire 160 mila euro dei clienti”: confiscati due appartamenti a un direttore delle Poste

