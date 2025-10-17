Il cardinale Reina nella Pontificia Commissione del Vaticano

Il cardinale agrigentino Baldo Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, è stato nominato nella Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano. La nomina è stata comunicata dalla sala stampa della Santa Sede ed è stata conferita direttamente da Leone XIV. La commissione ha il compito di sovrintendere all’amministrazione e al governo dello Stato della Città del Vaticano. Reina, ex rettore del seminario di Agrigento, assume un ruolo di rilievo nella supervisione dell’azione amministrativa e istituzionale del Vaticano, consolidando la sua presenza nella governance della Santa Sede.
