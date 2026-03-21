Agrigento, donna di 23 anni denunciata per furto di champagne

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Ad Agrigento i Carabinieri della stazione di Villaseta hanno denunciato a piede libero per furto aggravato una donna di 23 anni. Come testimoniato dai video delle telecamere di sorveglianza all’interno del Centro commerciale “Città dei Templi”, nel supermercato Conad, lei ha rubato e nascosto nel suo zaino cinque bottiglie di champagne per un valore di circa 300 euro.