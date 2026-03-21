Giacomo Minio “dimette” Nino Cuffaro dalla guida del PD di Agrigento

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Il segretario cittadino del Partito Democratico di Agrigento, Nino Cuffaro, ha rassegnato le dimissioni a seguito della decisione del docente universitario Giacomo Minio di non candidarsi a sindaco della città. Minio, già presidente della Fondazione Agrigento 2025, ha spiegato di non poter garantire la dedizione esclusiva e la continuità operativa richieste da una funzione di tale responsabilità a causa dei propri impegni professionali.

La decisione ha avuto un forte impatto all’interno del Partito Democratico cittadino, modificando gli equilibri politici e i piani del partito in vista delle prossime elezioni Amministrative. Cuffaro ha ritenuto, in questa fase di possibile rinnovamento e di ricerca di una guida capace di interpretare le esigenze della città, che il proprio ruolo di segretario diventasse insostenibile e non più coerente con gli sviluppi politici in corso. Pur confermando la propria disponibilità a contribuire al dibattito pubblico e ai progetti di sviluppo della città, Cuffaro ha deciso di lasciare la guida del partito per consentire una gestione più efficace della fase di transizione e del percorso politico verso le elezioni.