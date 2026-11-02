Agrigento, studenti e lavoratori in piazza il 20 novembre: protesta contro caro vita, stipendi bassi e disagi nelle scuole

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Studenti e lavoratori uniscono le forze e scendono in piazza ad Agrigento il prossimo 20 novembre. Al centro della mobilitazione il caro vita, i salari insufficienti, il costo dei trasporti e le condizioni degli edifici scolastici. La manifestazione si concluderà davanti alla Prefettura, dove sono previsti gli interventi dei rappresentanti delle organizzazioni promotrici.

L’iniziativa nasce dall’intesa raggiunta tra l’Unione degli Studenti, la Rete degli Studenti e la Cgil agrigentina. All’incontro hanno partecipato Rosario Lentini, per l’Unione degli Studenti, Francesco Rizzo, per la Rete degli Studenti, e una delegazione sindacale guidata dal segretario generale della Cgil, Alfonso Buscemi.

La decisione è quella di concentrare in un’unica manifestazione le rispettive rivendicazioni, dando vita a una mobilitazione comune che metta insieme le difficoltà del mondo scolastico e quelle dei lavoratori.

Tra le richieste figurano maggiori investimenti nell’edilizia scolastica, istituti più sicuri e adeguati, il contrasto ai tagli del personale e interventi per rendere più accessibili i trasporti pubblici, soprattutto per gli studenti pendolari e le loro famiglie.

La Cgil porterà invece in piazza il tema dei salari, della perdita del potere d’acquisto e della necessità di garantire occupazione stabile e condizioni di lavoro dignitose. Questioni che riguardano da vicino anche i giovani, sempre più preoccupati per le prospettive occupazionali.

In vista del 20 novembre sono già state programmate assemblee nelle scuole e nei luoghi di lavoro, oltre a iniziative di sensibilizzazione e distribuzione di volantini.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma dettagliato del corteo.