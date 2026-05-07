Agrigento, casuale scoperta di una pistola giocattolo

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Ad Agrigento è al vaglio la posizione giudiziaria di un uomo di 55 anni che, dopo un incidente stradale di poco rilievo tra due automobili in via Mazzini innanzi al palazzo di giustizia, è stato colto in possesso, in automobile, di una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Ad accorgersi della pistola sono stati alcuni militari impegnati nel presidio del tribunale. Ecco perché sul posto, per accertamenti, sono giunti i poliziotti della Squadra Volanti