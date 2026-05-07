Scala dei Turchi, stop alle prenotazioni online e ingresso solo sul posto

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E’ già in vigore la nuova normativa: a Realmonte non è più possibile prenotare online l’accesso alla Scala dei Turchi. Il biglietto, aumentato a 6 euro, sarà acquistabile esclusivamente sul posto con pagamento digitale. Il sindaco Alessandro Mallia spiega che la misura serve a gestire meglio i flussi turistici e tutelare il sito, con un massimo di 1.800 visitatori al giorno e ingressi scaglionati di 50 persone ogni venti minuti. L’aumento del ticket copre spese di vigilanza e manutenzione e finanzia nuovi servizi turistici per migliorare l’esperienza dei visitatori. Per prevenire vandalismi, sono state installate nuove telecamere e garantita la presenza della polizia municipale e dei volontari della Protezione Civile. Entro l’estate sarà montata una nuova recinzione in pannelli modulari di vetro, più armoniosa con il paesaggio, nell’ambito delle attività del Gal Sicani. Tutte le informazioni aggiornate su orari, accessi e regolamento saranno disponibili sul sito del Comune e su una nuova app in fase di test.