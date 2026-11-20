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I ladri sono entrati in azione durante la notte nella struttura di via Giovanni XXIII, portando via l’incasso delle macchinette di snack e bevande. Indagano i carabinieri, al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Ancora ladri in azione all’ex ospedale di Agrigento. La struttura sanitaria di via Giovanni XXIII è stata nuovamente presa di mira da ignoti malviventi che, nel corso della notte, sono riusciti a introdursi nei locali e a scassinare i distributori automatici di snack e bevande.

Un raid mirato, durante il quale sono state forzate tutte le macchinette presenti nella struttura. I responsabili hanno prelevato il denaro contenuto all’interno, per poi dileguarsi prima che qualcuno potesse accorgersi dell’accaduto.

L’ammontare del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori del furto.

Si tratta del quarto episodio analogo registrato nell’arco di pochi mesi all’interno dell’ex presidio ospedaliero. Una sequenza di incursioni che riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza della struttura.

Gli investigatori stanno passando al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza, nella speranza di individuare elementi utili a identificare i responsabili.