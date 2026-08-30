EgoGreen sbarca a Caltanissetta: inaugurato il nuovo punto dedicato all’energia

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La nuova apertura amplia la rete siciliana dell’azienda. All’evento presenti anche i vertici della Nissa FC

EgoGreen continua a investire in Sicilia e aggiunge Caltanissetta alla propria rete territoriale. È stato inaugurato il nuovo EgoPoint di via Napoleone Colajanni 160, pensato per offrire ai cittadini un punto di riferimento diretto per tutto ciò che riguarda il settore energetico.

La nuova struttura nasce con l’obiettivo di avvicinare i servizi dell’azienda alle famiglie e ai consumatori, mettendo a disposizione consulenza e assistenza su forniture di luce e gas, oltre che sulle opportunità legate all’efficienza energetica.

L’inaugurazione ha rappresentato anche un momento di incontro con il territorio. A prendere parte alla giornata è stata infatti la squadra della Nissa FC, insieme al presidente Luca Giovannone, confermando il rapporto che EgoGreen sta costruendo con le realtà locali.

L’apertura nissena si inserisce in un più ampio progetto di espansione dell’azienda, che punta a rafforzare la propria presenza fisica accanto a una comunità sempre più interessata a soluzioni energetiche efficienti, sostenibili e convenienti.

Alla base della crescita di EgoGreen viene indicato soprattutto il lavoro del gruppo e la capacità di creare rapporti duraturi con clienti, professionisti e realtà del territorio.

Un ruolo centrale viene riconosciuto al presidente Marcello Giavarini, al quale è stato rivolto un ringraziamento per il percorso intrapreso e per la strategia che sta accompagnando l’espansione dell’azienda.

Con il nuovo EgoPoint di Caltanissetta, EgoGreen aggiunge così un altro tassello alla propria presenza in Sicilia, puntando su un modello che mette il rapporto diretto con il cliente al centro dell’attività