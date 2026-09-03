Seicento litri di gasolio trasportati senza autorizzazioni: scatta il sequestro a Realmonte

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Un trasporto di carburante privo della necessaria documentazione è stato scoperto dalla Guardia di finanza nel territorio di Realmonte. I militari hanno sequestrato circa 750 litri di gasolio per autotrazione e disposto il fermo amministrativo dell’autocarro utilizzato per il trasporto.

Il controllo è avvenuto in contrada Fauma, dove una pattuglia della Tenenza di Porto Empedocle ha fermato un mezzo commerciale impegnato nella circolazione stradale. Il carico ha insospettito i finanzieri, che hanno proceduto a ispezionare il cassone.

La verifica ha portato alla scoperta di 33 taniche in plastica, di varie dimensioni, contenenti complessivamente circa 750 litri di gasolio. Il conducente non ha però presentato la documentazione prevista per accompagnare il prodotto e non ha fornito elementi idonei a dimostrare la regolarità del trasporto.

A seguito degli accertamenti è stata contestata una violazione amministrativa in materia di accise. Il carburante è stato quindi sottoposto a sequestro, mentre l’autocarro è stato fermato amministrativamente.

Saranno ora ulteriori accertamenti a dover stabilire da dove provenisse il gasolio e quale fosse la sua destinazione. L’operazione rientra nell’attività di controllo economico del territorio portata avanti dalla Guardia di finanza in provincia di Agrigento, con particolare attenzione al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti petroliferi.

L’obiettivo dei controlli è individuare eventuali irregolarità fiscali e contrastare quei comportamenti che possono determinare forme di concorrenza sleale nel settore dei carburanti.