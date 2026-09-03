Attentato “agricolo” a Sambuca di Sicilia

A Sambuca di Sicilia nelle campagne ignote mani hanno tagliato i tronchi di cinque alberi d’ulivo nell’appezzamento di terreno di un imprenditore agricolo. Il danno ammonterebbe a circa 1000 euro. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della locale stazione.
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