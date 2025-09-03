Schifani a Giorgetti: “Preoccupato dalla riforma Irpef”

Condividi

Schifani ha incontrato Giorgetti: invocato un ristoro dallo Stato se si riduce l’Irpef. Le rassicurazioni del ministro dell’Economia.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, è volato a Roma e al ministero dell’Economia ha incontrato il ministro leghista Giancarlo Giorgetti. Hanno discusso degli ipotetici effetti della riforma dell’Irpef, l’imposta regionale sulle persone fisiche, sul bilancio in Sicilia. Schifani ha ribadito di condividere la riduzione dell’Irpef approvata dal governo nazionale, soprattutto per i benefici attesi sulle classi medie, ma non ha nascosto preoccupazione perché la Regione rischia di subire dal 2025 meno gettito fiscale stimato in circa 500 milioni all’anno.

Ecco perché Schifani invoca un adeguato ristoro da parte dello Stato. Poi il presidente ha rilanciato la questione della piena attuazione dell’autonomia finanziaria siciliana e in particolare dell’articolo 37 dello Statuto in tema di attribuzione alla Regione della quota dei redditi prodotti dalle imprese che hanno la sede centrale fuori Sicilia ma che in Sicilia hanno stabilimenti e impianti. E poi il riconoscimento delle imposte di bollo sui rapporti bancari e finanziari avviati in Sicilia e il contributo unificato relativo ai procedimenti giudiziari pendenti. Giorgetti ha risposto: “Sono pronto ad un dialogo costruttivo con la Regione Siciliana, per definire con precisione l’ammontare dei ristori da riconoscere e per approfondire le questioni legate alla piena attuazione delle norme finanziarie dello Statuto”.

E Schifani ha commentato: “Sono soddisfatto dell’esito dell’incontro, che è servito a consolidare il rapporto tra i governi nazionale e regionale nel riconoscimento dello sforzo che il mio governo sta mettendo in atto per poter definitivamente azzerare entro la fine della legislatura il notevole disavanzo finanziario ereditato. Siamo fiduciosi nelle rassicurazioni del ministro Giorgetti per individuare rapidamente un adeguato ristoro da parte dello Stato”.