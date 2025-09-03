Pnrr: in Sicilia speso il 31,63% delle risorse disponibili

Il governo regionale ha reso noti i dati ufficiali aggiornati per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In Sicilia è stato speso il 31,63% delle risorse a disposizione, pari a oltre 5 miliardi di euro su quasi 15,9 miliardi complessivi. La Regione è soggetto attuatore di appena 1,8 miliardi, circa l’11% dei fondi totali, mentre la maggior parte delle risorse è gestita da Comuni, enti pubblici nazionali e altri soggetti. La Regione è costantemente impegnata attraverso una ‘cabina di regia’ che supporta e coadiuva i dipartimenti regionali nella programmazione, nella spesa, nel monitoraggio e nel coordinamento delle attività.
