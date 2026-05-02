Schianto mortale sulla statale 113: perde la vita un medico di 39 anni

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Tragedia sulle strade del Palermitano, dove un incidente ha causato la morte di un uomo di 39 anni, Davide Bellina, anestesista originario di Blufi e in servizio presso l’Ospedale Giglio.

Il drammatico impatto è avvenuto lungo la statale 113, nel territorio di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiava il medico si è scontrata con una Jeep Renegade condotta da un uomo di 57 anni, rimasto illeso.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e il 39enne è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Tuttavia, le condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi e, nonostante gli sforzi del personale sanitario, non è stato possibile salvargli la vita.

Le cause e la dinamica dell’incidente sono ora al vaglio dei carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire quanto accaduto.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale e tra i colleghi del medico, stimato per la sua professionalità e il suo impegno.