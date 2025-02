Recuperato un cadavere al largo di Lampedusa

Condividi

Un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato al largo di Lampedusa dalla Guardia costiera. Il corpo è stato trasportato sulla banchina del porto e poi alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. Dovrebbe trattarsi di un migrante morto durante una traversata del Canale di Sicilia. Indagini sono in corso al fine di risalire all’identità della vittima, anche se estremamente difficile, e alle cause del decesso.