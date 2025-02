Ha picchiato brutalmente il figlio di 4 anni: arrestato

Condividi

A Scicli, in provincia di Ragusa, i Carabinieri hanno arrestato un uomo che avrebbe picchiato il proprio figlioletto di appena 4 anni, procurandogli la frattura di un braccio e di una gamba. Il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Modica, dove è ricoverato in pediatria. Constatando le lesioni compatibili con i maltrattamenti, è stato segnalato il caso ai Carabinieri. La madre del bambino avrebbe coperto il compagno, raccontando che il figlio era caduto dal letto. Il compagno è padre biologico del bambino anche se non lo ha mai riconosciuto, pur vivendo insieme al piccolo e alla donna che è originaria della provincia di Caltanissetta. Gli si contestano i reati di maltrattamenti e lesioni.