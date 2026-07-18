Omicidio a Palermo: confessione e arresto

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Giovanni Bruno Madonia, 23 anni, ha ammesso innanzi alla Polizia di essere l’autore dell’omicidio del suo vicino di casa Vito Petrigno, il commerciante di 69 anni ucciso nel garage di un condominio in via Papa Giovanni XXIII, a Bonagia. Il giovane ha dichiarato di non essere lucido, sostenendo di aver assunto cocaina e alcol. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Madonia avrebbe raggiunto Patrigno mentre era con la moglie e lo avrebbe colpito più volte con un coltello, provocandone la morte nonostante i tentativi di soccorso. Sono oscuri il movente e le ragioni della violenza: gli inquirenti vagliano l’ipotesi di precedenti contrasti tra i due. Il 23enne, con diversi precedenti penali, è stato arrestato per omicidio volontario.