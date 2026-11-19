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L’Azienda rassicura i residenti: individuata la causa del cedimento, avviata la procedura per la riparazione. Si attende l’arrivo dei materiali tecnici necessari. Prevista una compartecipazione alle spese con il Comune di Agrigento.

La voragine apertasi in via dei Fiumi, ad Agrigento, sarà oggetto di un intervento di riparazione già affidato. A comunicarlo è AICA, che assicura di avere avviato tutte le procedure necessarie per risolvere il problema e ripristinare le condizioni di sicurezza e la normale viabilità nella zona.

Secondo le prime verifiche tecniche, il cedimento sarebbe stato provocato da un guasto alla tubazione destinata alla raccolta delle acque meteoriche, verificatosi dopo l’ultimo intenso evento atmosferico. Nel corso delle interlocuzioni con il Comune di Agrigento è emersa anche una possibile correlazione con una precedente perdita della rete idrica, già riparata da AICA, che nel tempo potrebbe avere compromesso le condizioni della condotta delle acque bianche, favorendone il deterioramento fino al successivo cedimento.

Per affrontare la situazione è stata concordata una collaborazione tra AICA e l’Amministrazione comunale, con una compartecipazione alle spese necessarie per l’intervento. I lavori riguarderanno anche la condotta delle acque nere, sulla quale sono già in corso ulteriori attività, così da intervenire contemporaneamente sulle diverse criticità e procedere a un ripristino complessivo dell’area.

L’affidamento dei lavori è stato già effettuato. Al momento si attende l’approvvigionamento dei materiali necessari: si tratta, infatti, di una tubazione di dimensioni considerevoli, con un diametro di circa 160 millimetri, che richiede componenti tecnici specifici non sempre disponibili nell’immediato.

AICA assicura che seguirà tutte le fasi dell’intervento in costante raccordo con il Comune, con l’obiettivo di arrivare alla soluzione del problema nel più breve tempo possibile. L’Azienda riconosce i disagi che la situazione sta provocando ai residenti e agli automobilisti e ribadisce che la sicurezza del territorio e il ripristino dei servizi rappresentano una priorità.