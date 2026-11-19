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Cantieri stradali senza autorizzazioni, terreni abbandonati e a rischio incendio, immobili pericolanti nel centro storico e smaltimento illecito di rifiuti edili. È un bilancio significativo quello dell’attività di controllo condotta nelle ultime settimane dal Nucleo di Polizia Urbana della Polizia Locale di Agrigento, che ha elevato sanzioni amministrative per oltre 20mila euro, trasmesso sette informative di reato alla Procura della Repubblica e proceduto al sequestro penale di un’area privata.

L’attività degli agenti si è sviluppata su diversi fronti, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia dell’incolumità pubblica.

Numerose le irregolarità riscontrate nei cantieri impegnati in lavori sulla sede stradale. Nel mirino sono finite imprese che operavano senza le necessarie autorizzazioni, ma anche situazioni caratterizzate dall’assenza di adeguata segnaletica e da ripristini dell’asfalto eseguiti senza rispettare le prescrizioni tecniche.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla prevenzione degli incendi. In applicazione delle ordinanze comunali, gli agenti hanno effettuato verifiche su terreni agricoli e aree private, contestando violazioni ai proprietari che non avevano provveduto alla pulizia e al diserbo delle proprie proprietà, lasciando sterpaglie e vegetazione secca potenzialmente pericolose.

Sul fronte giudiziario, sette proprietari di immobili situati nel centro storico sono stati segnalati alla Procura della Repubblica. Gli accertamenti, effettuati anche con il supporto degli uffici comunali della Protezione Civile, hanno evidenziato gravi condizioni di degrado strutturale: intonaci pericolanti, prospetti deteriorati, balconi compromessi e situazioni di dissesto che potrebbero mettere a rischio residenti e passanti.

Un ulteriore intervento ha riguardato la gestione illecita dei rifiuti. Gli agenti hanno individuato un terreno privato sul quale, dopo la demolizione di un immobile, sarebbero stati abbandonati rifiuti speciali pericolosi provenienti dalle lavorazioni edili, senza il regolare smaltimento. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo, successivamente convalidato dalla Procura.

Dal Comando della Polizia Locale fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. L’obiettivo dichiarato è contrastare le violazioni, tutelare la sicurezza dei cittadini e intervenire sulle situazioni di degrado e pericolo presenti sul territorio agrigentino.