Scontro tra due motociclisti: morti

Nella tarda serata di ieri, a Catania, in via Due Obelischi, lo scontro tra due moto ha provocato la morte dei due conducenti. Uno dei due, di 32 anni, è morto sul colpo. L’altro, di 65 anni, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma è deceduto alcune ore dopo. Rilievi e indagini sono in corso da parte della Polizia Municipale alla ricerca delle cause del violento e fatale impatto tra i due centauri.