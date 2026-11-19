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Minacce di morte, aggressioni e furti in famiglia per procurarsi il denaro necessario all’acquisto di stupefacenti. Un venticinquenne di Canicattì è finito a giudizio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Secondo la ricostruzione della Procura, il giovane avrebbe sottoposto i propri familiari a una serie di intimidazioni e violenze, arrivando a pretendere denaro con frasi minacciose come: «Vi spacco, vi ammazzo, do fuoco alle macchine».

Nel mirino sarebbe finito soprattutto il padre, minacciato anche con un piccone con il quale il figlio avrebbe manifestato l’intenzione di distruggergli l’automobile. Sulla stessa vettura avrebbe inoltre scritto le parole «infame e sbirro».

Le richieste di denaro avrebbero coinvolto anche altri parenti. Il giovane avrebbe sottratto il cellulare al nonno ottantenne e si sarebbe impossessato del borsello di un amico del fratello, sempre per procurarsi i soldi necessari all’acquisto della droga.

Tra gli episodi contestati figura anche un’aggressione al padre, che sarebbe stato colpito mentre cercava di trattenerlo dopo un tentativo di suicidio.

La vicenda era emersa dopo le denunce presentate dai familiari, che avevano raccontato agli investigatori un clima di paura e continue violenze. Lo scorso luglio il venticinquenne era stato arrestato e condotto in carcere su disposizione del gip Alberto Lippini.

Adesso il procedimento è approdato davanti al gup Manfredi Coffari con giudizio immediato. Il difensore, l’avvocato Davide Casà, ha chiesto di procedere con il rito abbreviato. L’udienza, tuttavia, è stata rinviata per un difetto di notifica.

Il giovane dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia.