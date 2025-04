Nominata la giuria della seconda Edizione del Premio “Giusi Carreca”

Condividi

E’ stata nominata la giuria della seconda edizione del Concorso Letterario Nazionale di poesia e scrittura creativa “Premio Giusi Carreca” promosso dall’Associazione Culturale Ciak Donnaper ricordare ed onorare la memoria della poliedrica artista e scrittrice agrigentina che si è tanto spesa per le finalità dell’Associazione e per la divulgazione della cultura. Il concorso verte sul tema “La forza delle donne”per sottolineare la volontà, la tempra e il vigore che hanno caratterizzato la personalità di Giusi Carreca anche nei periodi della malattia. Dopo il successo della prima edizione del premio, l’organizzazione ha ritenuto di continuare a ricordarla in rispetto della sua professionalità, della sua personalità, del suo cuore, delle sue notevoli capacità espressive.

Il Premio, con scadenza 30 aprile per la presentazione degli elaborati, assegna riconoscimenti alle opere di poesia e prosa che si distinguano per qualità letteraria. Non a caso è stata appena nominata una giuria di valutazione composta da personalità agrigentine che spiccano in ambito artistico e culturale anche a livello nazionale. Detta Giuria, presieduta dal noto attore, regista ed autore Gaetano Aronica, sarà composta dallo scrittore, autore e giornalista Raimondo Moncada, dall’editore Medinova nonché medico Antonio Liotta, dalla scrittrice e critico letterario Aurora Augello, dalla docente, scrittrice, poetessa e giornalista Margherita Biondo, dalla docente di lettere e operatrice culturale Angela Megna e dalla poetessa e neuropsichiatra infantile Margherita Rimi. La presidenza onoraria del Premio è stata affidata a Chiara Monteleone, figlia di Giusi Carreca.