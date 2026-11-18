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Tragedia nella serata di ieri lungo via Elorina, nei pressi del passaggio a livello di Santa Teresa Longarini, a Siracusa. Un ciclista, investito da un’automobile in transito, è morto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

L’impatto si è verificato poco dopo le 20. Il ciclista stava percorrendo quel tratto di strada quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un’auto guidata da un uomo di 53 anni.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco. Nonostante i soccorsi, le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime e ogni tentativo si è rivelato inutile.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.