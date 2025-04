Hashish a Raffadali: un denunciato

Condividi

La Polizia ha denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento, per detenzione di droga a fine di spaccio, un uomo di 23 anni di Raffadali, sorpreso in possesso di quasi 80 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Si tratta di uno dei tanti interventi mirati compiuti dalla Polizia, in un contesto investigativo più ampio ed esteso volto a contenere e reprimere il fenomeno del mercanteggio di droga.