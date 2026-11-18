Condividi

Visualizzazioni 99

Quattro nuovi incarichi nell’organizzazione amministrativa dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il commissario straordinario Alessandro Delle Donne ha affidato la direzione amministrativa di alcuni presidi ospedalieri e di due importanti unità operative complesse.

Nel dettaglio, Beatrice Salvago assume la direzione amministrativa dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, mentre Maria Tirrò guiderà quella degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera.

Salvatore Montante è il nuovo responsabile dell’Unità operativa complessa Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale. Torna invece alla guida del Servizio Provveditorato Cinzia Schinelli.

I quattro professionisti hanno già sottoscritto i rispettivi contratti, dopo un incontro ufficiale con il commissario straordinario Delle Donne, il direttore sanitario Raffaele Elia e la direttrice amministrativa Ersilia Riggi.

Il commissario ha motivato le scelte richiamando la valorizzazione delle competenze, delle esperienze professionali e dei percorsi maturati dai nuovi incaricati. Secondo Delle Donne, il ricambio alla guida delle strutture complesse rappresenta anche un’occasione per favorire nuove esperienze gestionali e migliorare l’efficienza organizzativa.

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la governance dell’Asp e garantire una gestione sempre più efficace dei servizi sanitari a beneficio dei cittadini della provincia di Agrigento.