Dalla Regione 3 milioni di euro per interventi manutenzione nelle scuole

L’assessorato regionale alla Pubblica istruzione ha stanziato 3 milioni di euro per interventi urgenti di manutenzione straordinaria nelle scuole siciliane. L’assessore Mimmo Turano spiega: “Si interviene per rimuovere i rischi imminenti e le compromesse condizioni degli ambienti, e garantire così la continuità dell’attività scolastica, la pubblica incolumità, l’igiene e la sicurezza degli edifici”. L’importo massimo finanziabile per ciascun intervento è di 40.000 euro. Le istanze di finanziamento saranno accolte in ordine cronologico di ricevimento.