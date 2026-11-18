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Ancora una morte sul lavoro in Sicilia. La vittima è Agostino Presti, 49 anni, residente a Lascari, deceduto in contrada Roccalupa, nel territorio di Pollina, in provincia di Palermo.

L’uomo stava lavorando all’interno di una cava, nell’ambito delle attività collaterali al raddoppio della linea ferroviaria Cefalù-Ogliastrillo-Castelbuono, quando sarebbe stato travolto da una massa di terra staccatasi improvvisamente dalla parete rocciosa.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118, che una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La società Toto Costruzioni Generali, per la quale lavorava Presti, ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia, definendo l’uomo un fedele collaboratore. L’azienda ha inoltre assicurato piena collaborazione con le autorità, precisando che le cause e le circostanze dell’accaduto sono ancora al vaglio degli investigatori.

Durissima la presa di posizione dei sindacati. Emanuele Ronzoni, commissario della Uil Sicilia, e Pasquale De Vardo, segretario della Feneal Uil, hanno denunciato l’ennesima morte sul lavoro, chiedendo che venga fatta piena luce su quanto accaduto.

«Un’altra famiglia distrutta. Un altro lavoratore che è uscito di casa per lavorare e non è più tornato», hanno dichiarato, sottolineando la necessità di rafforzare prevenzione, controlli e tutele nei cantieri.

Una delegazione della Feneal Uil si è diretta sul posto per verificare le condizioni del cantiere e accertare che non vi siano altri lavoratori coinvolti.

«Basta condoglianze. Servono controlli, ispettori, sanzioni e tutele reali. Il lavoro deve restituire dignità e futuro, non dolore e lutto», è l’appello dei rappresentanti sindacali.

Adesso la parola passa agli accertamenti. Saranno le indagini a stabilire come sia stato possibile che un uomo di 49 anni abbia perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro.