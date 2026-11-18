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Il Tribunale di Agrigento, Seconda Sezione Penale, ha condannato S.V. a sei mesi di reclusione, ritenendolo colpevole dei reati a lui contestati.

La sentenza è stata pronunciata il 17 novembre 2026 dal giudice Vincenzo Ricotta, che ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, considerate equivalenti alle aggravanti contestate. Il giudice ha inoltre riconosciuto la continuazione tra i reati, individuando come più grave quello contestato al capo B) dell’imputazione.

Il Tribunale ha inoltre accolto le domande delle parti civili difese dall’Avv. Santina Lattuca e dall’Avv. Gianfranco Pilato.

Oltre alla pena detentiva, S.V. è stato condannato al pagamento delle spese processuali. I fatti contestati a S.V. sono lesioni e minacce nei confronti dell’ex nuora e di suo padre.

Il dispositivo prevede anche il risarcimento dei danni in favore di ciascuna delle parti civili costituite, con liquidazione da stabilire in separato giudizio. L’imputato dovrà inoltre rifondere alle parti civili le spese di costituzione e rappresentanza, liquidate complessivamente in 1.700 euro, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.

Il giudice ha infine fissato in novanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.