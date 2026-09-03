Morto un agricoltore travolto da un cingolato

A Ciminna, in provincia di Palermo, un operaio di 30 anni è morto in un’azienda agricola. Lui, Camara Dramane, originario del Gambia, è stato a bordo di un cingolato che si è ribaltato provocandogli ferite rivelatesi fatali. Inutile il soccorso dei sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.
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