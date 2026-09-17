Morto il nonno d’Italia Enzo Vella

È scomparso a 80 anni Enzo Vella, insegnante in pensione, conosciuto in tutta Italia come il “Nonno d’Italia”. Fu lui, infatti, a suggerire all’allora senatore agrigentino Lillo Sodano l’idea di una proposta di legge per istituire una Festa nazionale dedicata ai nonni.
Quella intuizione si è trasformata in realtà il 31 luglio 2005, quando la proposta è diventata legge, dando vita alla Festa dei Nonni. Da allora, ogni anno viene celebrata il 2 ottobre, nella stessa data in cui la Chiesa cattolica ricorda i Santi Angeli Custodi.