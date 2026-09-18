Incidente, morto un ciclista di 16 anni

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Un incidente avvenuto lungo la strada statale 185, nei pressi dell’abitato di Mazzarrà Sant’Andrea, nel Messinese, ha provocato la morte di Cesare Bonvegna, 16 anni. Lui, sulla propria bicicletta, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo e il sedicenne è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite subite. Inutile si è rivelato l’intervento dei sanitari.