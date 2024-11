“Mezzo chilo di cocaina”: condannati un empedoclino e un canicattinese

Condividi

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha ratificato due patteggiamenti di condanna: 4 anni di reclusione per Calogero Gallo Cassarino, 41 anni, di Porto Empedocle, e 2 anni e 8 mesi per Vincenzo Parla, 52 anni, di Canicattì. Entrambi sono stati arrestati dai Carabinieri perché sorpresi a Favara intenti a cedere e ricevere mezzo chilo di cocaina, in automobile, da Gallo Cassino a Parla. Sono stati sequestrati anche 700 euro in contanti.