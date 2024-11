Agrigento, dal Consiglio comunale no all’esternalizzazione dei parcheggi

Condividi

Visualizzazioni 84

Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato con 10 voti a favore e 6 astenuti un atto di indirizzo che impegna l’amministrazione comunale a ritirare in autotutela la proposta di delibera per l’esternalizzazione dei parcheggi con project financing. I Consiglieri che hanno votato a favore del ritiro della proposta, perché ritenuta non vantaggiosa per la città e svincolata dal Pums (il Piano urbano per la mobilità sostenibile) sono: La Felice, Spataro, Firetto, Alfano, Zicari, Vaccarello, Bongiovi, Costanza Scinta, Cirino e Nobile. Roberta Zicari commenta: “Già nel mese di febbraio c’era stata una votazione che aveva invitato la giunta a rivedere il piano. Noi siamo coscienti che è necessaria una corretta regolamentazione dei parcheggi ma ci vuole un progetto più aderente alle esigenze del territorio. Adesso tocca alla Giunta prendere atto della decisione e fare marcia indietro”.