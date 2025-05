Mareamico su depuratore Timpa dei Palombi: “Maledetta burocrazia”

Condividi

Finalmente ad Agrigento – in località Timpa dei Palombi – è stato realizzato il nuovo depuratore della fascia costiera agrigentina e di Favara, che risolverà gran parte dei problemi del nostro mare, in particolare, la parte relativa all’inquinamento proveniente dalla foce del fiume Naro.

Purtroppo questa fondamentale infrastruttura non può andare in esercizio perché manca l’elettricità. Sì vi sembrerà una bufala, ma è proprio così, questo è un fatto assurdo. L’ENEL, nonostante le varie e reiterate richieste da parte della direzione lavori e dell’ATI idrico, non ha ancora predisposto, e quindi non ha realizzato, la linea dedicata per alimentare le cabine dell’energia elettrica, in modo tale da consentire di mettere in esercizio questo nuovo depuratore.

Mareamico ha inviato una lettera a S.E. il Prefetto di Agrigento, al fine di risolvere questa vicenda, che dopo diversi anni di attesa ci priva di un necessario impianto di depurazione.