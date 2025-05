Agrigento, manutenzione per tre strade a sud

Condividi

Ad Agrigento con la consegna dei lavori è stato avviato il cantiere per il ripristino sicurezza e il recupero infrastrutturale delle vie Cavaleri Magazzeni, Serraferlicchio e degli Ulivi. Durata delle opere: 150 giorni. L’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, afferma: “Abbiamo trasformato in realtà anche la sistemazione di queste strade, attesa da decenni, riuscendo ad attivare e portare a compimento, entro la fine del mandato, una manutenzione straordinaria delle vie Cavaleri Magazzeni, Serraferlicchio e degli Ulivi, trafficate quotidianamente e in particolare nel periodo estivo”.