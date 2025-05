Elezioni Realmonte. Mucci (SGS) “Alessandro Mallia saprà far riscoprire e rivivere il paese”

Condividi

Il dirigente nazionale del SGS Sindacato Generale Scuola Aldo Mucci, esprime le congratulazioni sincere per il ruolo che Alessandro Mallia ricoprirà nei prossimi cinque anni: governare la splendida città di Realmonte. Il suo progetto per la città della “Scala dei Turchi” ambizioso e innovativo, ma assolutamente realizzabile, porterà la città ad essere attrattiva ed efficiente nei servizi per la comunità. Il neo sindaco avrà una responsabilità importante, quella di far riscoprire e rivivere attivamente il paese; riconquistare un’identità persa nel tempo. Siamo certi che lo saprà fare e realizzare nel migliore dei modi. Nel rinnovare le congratulazioni al neo sindaco,assicuriamo tutto il nostro supporto conclude Aldo Mucci.