Amministrative in Sicilia: pubblicato il decreto

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E’ stato pubblicato ufficialmente il decreto che bandisce le elezioni Amministrative per 71 Comuni siciliani. Le istruzioni per l’uso.

E’ stato pubblicato ufficialmente il decreto che bandisce le elezioni Amministrative per 71 Comuni siciliani. Al voto il 24 maggio domenica dalle ore 7 alle 23, e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Eventuali ballottaggi il 7 e l’8 giugno, domenica e lunedì, agli stessi orari. Agrigento, Messina ed Enna sono i tre capoluoghi alle urne in Sicilia. Dei 71, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario senza ballottaggio. E negli altri 17 (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) si voterà col proporzionale e quindi con l’eventuale ballottaggio. Nell’Agrigentino, oltre che ad Agrigento, si vota in altri otto Comuni che sono Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana e Villafranca Sicula. Ancora nella Sicilia occidentale, nella provincia di Caltanissetta si vota a Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba. Nel Palermitano ad Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Godrano, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese, Villabate. Nel Trapanese elezioni a Campobello di Mazara, Gibellina, Marsala.