Incidente stradale, morta una donna di 50 anni

Condividi

Visualizzazioni 166

Una donna di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, è morta a seguito di un violento scontro frontale tra due automobili lungo la strada statale 113 Settentrionale Sicula. Si tratta di Rosa Cortese, 50 anni. Lei ha viaggiato su una Panda guidata dal marito. A bordo dell’altra automobile, una Seicento che si è ribaltata, vi sono stati tre ragazzi, uno dei quali è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina. Solo ferite lievi per gli altri due. Sul posto hanno lavorato sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.